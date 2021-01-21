Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye imzaladı mı?

Fransa'nın Paris kentinde birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta kabul edilen Paris İklim Anlaşması, 2020'den sonra geçerli olacaktı. 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının büyük bölümün oluşturan ülkelerin bir araya gelerek onaylaması ile yürürlüğe girdi. İşte, Paris Anlaşması detayları...

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

İklim Anlaşması, 2015'te Paris'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde, Kyoto Protokolü’nün 2020 yılında sona erecek olması ile imzalanan bir anlaşmadır. Amacı küresel ısınmayı engellemek temel amacı olan anlaşma, 2020’den sonra geçerli olacak Paris Anlaşması kabul edildi. 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması ile 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girdi.

Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulamasını geliştirmeyi hedefleyen anlaşmanın uzun vadedeki amacı ise küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulmasıdır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılması; düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve bunlar gerçekleştirilirken, gıda üretiminin zarar görmemesi hedefleri arasındadır. Öte yandan düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda finans akışının istikrarlı hale getirilmesi de amaçlarındandır.

TÜRKİYE PARİS İKLİM ANLAŞMASINI İMZALADI MI?

Türkiye, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016'da New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzaladı ancak henüz Taraf olmadı.