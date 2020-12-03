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03.12.2020 - 03:38 | | DHA

Park halindeki cipin kundaklandığı anlar kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Ü.A.'ya ait cipi üzerinde yanıcı madde döküp, ateşe vererek kundakladı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Park halindeki cipin kundaklandığı anlar kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Çöğürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.A.'ya ait cipin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, aracın üzerine yanıcı madde döküp, ateşe verdikten sonra kaçtı. Cipin alevler içinde yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cip ise kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan kundaklama olayı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. 

Jandarma, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

 

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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