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30.12.2020 - 13:25 | | DHA

Park halindeki lüks cip alev alev yandı

Antalya'da park halindeki cipte başlayan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen cipin alev alev yanma anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Park halindeki lüks cip alev alev yandı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 07 HT 203 plakalı cip, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yanan cip kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yanma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'NASIL BAŞLADI BİLMİYORUZ'

Cipin sahibi Hilmi Turgut, Fen Bilgisi öğretmeni olduğunu belirterek, "Yangın nedeniyle patlama sesini duyunca uyandım. Pencereden bakınca cipimin yandığını gördüm. Hemen aşağıya indim. Benden önce komşular itfaiye ve polise haber vermiş. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye raporu yarın çıkacak" dedi. Evli ve bir çocuk babası olduğunu aktaran Turgut, bildiği bir düşmanı olmadığını ifade etti.

Kundaklama ihtçimalini de değerlendiren polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Park halindeki lüks cip alev alev yandı

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