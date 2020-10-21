Turistik ya da aile ziyareti ile beraber iş amaçlı gibi birçok farklı sebepten dolayı pasaport alınır. Pasaport için öncelikle başvuru gerçekleştirilir ve gerekli evraklar düzenlenmek suretiyle ilgili büyükelçilik nezdinde işlemler yapılır. Randevu bazında yapılan işlemler ile beraber sonuç belli bir süre içerisinde kişiye ulaştırılır.



Pasaport Kaç Günde Çıkar, Ne Kadar Sürede Eve Ulaşır?



Birçok farklı etkene bağlı olarak pasaport çıkma süresi farklılık gösterebilmektedir. O sebepten dolayı seyahatten yaklaşık 1 ay kadar önce İşlemlerin yapılması gerekir. İlgili belgelerin doldurulması, evrakların hazırlanması ve başvuru merkezleri üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Daha sonra ilgili evraklar büyükelçiliğe gönderilmek suretiyle inceleme yapılır. Eğer inceleme neticesinde herhangi bir sorun yok ise 4 ile 6 hafta içerisinde sonuç elde edilir.



Ancak araya giren bayramlar, resmi tatiller ya da birtakım evrak problemleri sebebiyle süre değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda daha erken bir vakit içerisinde de pasaportu elde etmek mümkün. Diğer yandan büyük ölçekteki yoğunluğa bağlı olarak süre farklılık yaratabilmektedir. Önemli olan işlemleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamak suretiyle büyükelçilikten gelecek haberi beklemektir.



Sonuç kişiye ulaştırıldıktan sonra pasaport kargo yoluyla PTT üzerinden adrese ulaştırılır. Büyükelçiliğin bulunduğu şehre bağlı olarak pasaport ulaşım süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum 2 ila 7 iş günü içerisinde gerçekleşir. Ancak bu sadece Yurtiçi için geçerlidir. Yurtdışı adına farklı prosedürler yer almaktadır ve süre biraz daha uzun devam edebilir. Ancak Türkiye sınırları içerisinde ortalama bir hafta sonra pasaport kişinin adresine ulaşmaktadır.