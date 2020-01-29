Pasta ve börek imalathanesi extacy fabrikası çıktı...

FERİT ZENGİN / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Büyükçekmece'de pasta ve börek imalathanesi olarak kullanacaklarını söyleyerek kiraladıkları bir depoda uyuşturucu hap imal eden bir çeteyi çökertti.

Uyuşturucu hap çoğaltma için kullanılan deponun adeta uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi.

Polisler tarafından fiziki takiple izlenen depoya düzenlenen baskında 164 kilo 200 gram ağırlığında 821 bin adet uyuşturucu hap, bir milyon 500 bin adet uyuşturucu hap imal edilebilecek ham madde, iki vakumlama makinesi, fırın, hap basma makinesi, 10 hap basma mili, öğütücü, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, iki elek, 83 kilo 500 gram basıma hazır ham madde ve kompresör ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 25 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan dört çete üyesinden birisinin uyuşturucu imalathanesinden aldığı hapları teslimata giderken Avcılar'da polis takibiyle yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.