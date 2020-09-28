Pedalladıkça büyüyen kadın ağı

Üç günde 45 kadın bisiklet kullanmayı öğrendi. Bisiklet kullanmayı öğrenen kadınlar, 4 saatlik eğitimin ardından yürüyerek girdikleri Bisiklet Evi’nden pedallayarak çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Şefi İpek Şahin, kısa bir sürede projeye yoğun talep geldiğini, 400 kadının eğitimlere katılmak için başvurduğunu söyledi. Her gün 5 eğitmen 3’er kişilik gruplara eğitim verildiğini anlatan Şahin, “Bisiklet yollarının ve bisiklet kullanımının arttırılması için pandemi döneminde de farkındalık yaratmak için böyle bir projeyi hayata geçirdik” dedi.

Her kadın pedallasın

Proje Direktörü Hande Karaca da projeyi bir kadın ağı olarak değerlendirdiklerini ve her kadının bisiklet kullanmayı öğrenmesini istediklerini söyledi. Projeye başlarken evinde zamanı olan kadınlara seslendiklerini belirten Karaca, şunları söyledi:

“Sonra gördük ki buna herkesin ihtiyacı var. Kimi işe kimi arkadaşlarıyla buluşmaya kimi markete giderken bisikleti kullanabiliyor. Pandemi döneminde kimse gerekmedikçe toplu taşımayı kullanmak istemiyor. Şimdi herkesin bisiklet kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Biz bunu öğretmeye karar verdik. Şimdi kırmamız gereken zincir daha büyük. Şimdi her kadının bisiklet sürmesini istiyoruz. Bisikleti birisine öğrettiysek o orada bitmez. Öğrettiğimiz kişinin de başka birisine öğretmesini istiyoruz. Biz bu grubun başka insanlara ulaşabilen güçlü kadınlarıyız. Bu bir kadın ağı. Biz buna kız kardeşlik diyoruz. İlerleyen zamanlarda göçmen ve mülteci kadınlara da eğitimler vereceğiz.”

‘Adalar’da kullanacağım’

Pınar Güner, arkadaşlarının Adalar’da bisiklet sürmek için yetkinlikler düzenlediğini ancak kendisinin kullanmayı bilmediği için katılamadığını söylüyor. Projeden sosyal medyadan gördüğü ilanla haberdar olduğunu anlatan 42 yaşındaki Güner, “Özel olarak bir hocadan ders almak istiyordum. Bu zamana kadar üç tekerlekli bisikletle ilk tecrübem oldu. Daha sonrasında iki tekerleklilerle birkaç kez düşme tehlikesi geçirdim. Bundan sonra bütün enerjim ce cesaretim kaybolmuştu. Arkadaş ortamında ‘Hadi Ada’ya gidip bisiklet sürelim’ dediklerinde ben gidemiyordum. Bu da çok güzel bir tesadüf oldu” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Yıllar sonra hayaline kavuştu

Saniye Kayalar, 62 yaşında ve emekli. Yıllarca bisiklet sürmeyi ertelediğini söylüyor. küçükken öğrenme şansı bulamadığını söyleyen Kayalar, “Çalışma hayatım olduğunda da düşüp bir yerimi kırıp işe gidemem ve işsiz kalırım kaygısıyla öğrenemedim. Bugüne kadar erteledim. ‘Emekli olunca yapacağım’ dedim. Nisan ayında emekli oldum. Oğlum bana katlanabilir bir bisiklet aldı. ‘Bundan sonrası sende’ dedi. Bende öğrenmeye karar verdim. Özel bir hoca tutacaktım. Sonrasında ilanı görünce başvurdum. Çok güzel bir proje. Bu vesile ile bisiklet kullanmayı öğrenmiş olacağım” diyor.

‘Ege turuna çıkacağım’

Bisiklet kullanmayı öğrendiğinde arkadaşıyla Ege turuna çıkacağına söyleyen 23 yaşındaki Ezgi Dilan eğitim alanlar arasında. Dilan, “Bisiklet sürmeyi hep kullanmak istiyordum. En son yasaklar öncesinde üç tekerlekli bisiklete kullanmayı denedim ve parkta vatandaşlara çarptım. Bu kursu ise bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Bisiklet kullanmayı bilmediğinizi söylediğinizde insanlar yadırgıyor. Başvuru formunu doldurdum ve eğitimlere geldim. Kendim tek başıma cesaret edemiyordum. Çok güzel bir çalışma” diyor.