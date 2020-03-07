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07.03.2020 - 07:00 |

PembeNar’dan Kadınlar Günü’ne özel söyleşi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Milliyet PembeNar ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı. Demirören Medya binası Erdoğan Demirören Konferans Salonu’nda, #Sanaözel mottosuyla gerçekleştirilen söyleşide PembeNar ekibi, okuyucuları ile buluştu.

PembeNar’dan Kadınlar Günü’ne özel söyleşi

Öğretim Görevlisi, Nefes Eğitmeni ve İletişim Danışmanı Canan Karakul ve Aynur Yüce’nin numeroloji sunumlarıyla başlayan söyleşi, nefes terapisi ile devam etti. Karakul ve Yüce’nin yönlendirmesiyle katılımcılar doğru nefes almayı öğrendi. Ardından İlişki Koçu ve Yazar Adil Yıldırım, ilişkilerde yaptığımız hataları, birbirimizi anlamadığımız noktaları ve ilişkiden beklentimizi nerede tutmamız gerektiğini anlattı. Programda Anti Aging Uzmanı Dr. Halil Öser, sağlıklı yaşlanma üzerine konuşma yaptı. PembeNar yazarlarından Astrolog Seçkin İlbuğa da 2020 yılına ve kadınların 2020’de sahiplenmesi gereken rollere ilişkin bir sunum yaptı. Influencer Melis Erkılıç ise konuklardan birine makyaj yaparak doğru makyajın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdi.

PembeNar’dan Kadınlar Günü’ne özel söyleşi

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