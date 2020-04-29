Pencere ile sineklik arasına sıkışan güvercin için seferber oldular

Aydınpınar Mahallesi’nde, 4 katlı binanın en üst katındaki boş dairenin penceresi ile sineklik arasına güvercin sıkıştı. Kurtulmak için çırpınan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma aracı binanın önüne kadar girmeyince daire sahibine ulaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, daire sahibinin açtığı kapıdan girerek, güvercini kurtarıp, yakında bulunan veterinere götürdü. Veteriner kontrolünün ardından güvercin, doğaya salındı.
Güvercini kurtarma çalışmalarını izleyen Fatma Kurt (83), “Kuş sıkışmış, benim kız da itfaiyeye haber verdi” dedi.
Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi.