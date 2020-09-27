MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pendik’te ormanlık alanda yangın! Kısmen kontrol altına alındı
ABONE OL
27.09.2020 - 05:19 | | AA / DHA

Pendik’te ormanlık alanda yangın! Kısmen kontrol altına alındı

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı.

Pendik’te ormanlık alanda yangın! Kısmen kontrol altına alındı

Yangın saat 04.00 sıralarında Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği alanın dağlık ve engebe arazi olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları orman içinde yol açtı. İtfaiye ekipleri açılan yollardan geçerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Pendik’te ormanlık alanda yangın Kısmen kontrol altına alındı


İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı. Bir yandan soğutma çalışmaları deva ederken bir yandan da rüzgarın alevleri yeniden dağıtmaması için çalışmalar devam ediyor.

Mucize kurtuluş! Endişe içinde izledilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı. Teknenin kaptanı arızanın ardından halatı boşalan ve havada kontrolsüz şekilde süzülen parüşütü, çeşitli manevralarla sahildeki kapalı olan bir otelin çatısına indirerek, turistin kurtarılmasını sağladı. Şans eseri yara almadan kurtulan turist, aynı su sporları istasyonuna tekrar gidip, deniz paraşütü keyfine devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ERKEN AÇIKLANDI! Bursluluk sınav sonuçları (İOKBS) açıklandı

ERKEN AÇIKLANDI! Bursluluk sınav sonuçları (İOKBS) açıklandı

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

2020 İOKBS: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı... MEB sonuç sorgulama linki...

2020 İOKBS: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı... MEB sonuç sorgulama linki...

Sıradaki Haber