Pera’dan efsane menüler

Pera Palace, tarihe tanıklık eden, hikâyesi olan bir otel. Kapısından girdiğinizde karşınıza çıkan kubbeli tavanı, gösterişli mobilyaları, baş döndüren aynalarıyla aynı zamanda bir müzeye geldiğinizi anlıyorsunuz. Paris-İstanbul seferi yapan Orient Express’in yolcularının konakladığı, Türkiye’nin ilk lüks oteli Pera Palace, mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlandı. 1895’te açılan otel, Osmanlı sarayları dışında elektrik ve sıcak suyun olduğu, elektrikli asansörün kullanıldığı ilk otel. 16’sı süit, 115 odasıyla hizmet veren otel, Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu DEMSA Group tarafından yönetiliyor.

101 numaralı oda

Otel, kuruluşundan itibaren pek çok önemli ismi ağırladı. Agatha Christie, Alfred Hitchcock, Kraliçe II. Elizabeth, Zsa Zsa Gabor, Ernest Hemingway, Pierre Loti ve daha nice siyasetçi, yazarın yolu Pera’dan geçti. Bu isimlerin kaldığı odalarda bugün konaklamak mümkün. Ancak otelde konaklayan öyle bir isim var ki tüm misafirlerin önüne geçiyor. O isim, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk.

Kurtuluş Savaşı’na hazırlandığı dönemden Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasına uzanan süreçte pek çok kez Pera’da konaklayan Atatürk, ülke için tarihi öneme sahip kararlardan bir kısmını burada aldı, üst düzey misafirlerini yine burada ağırladı. Ata’nın 1917’den itibaren adeta evi gibi kullandığı 101 numaralı oda ise Pera’nın müze-otel olmasının en önemli sebeplerinden.

Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981’de müze haline getirilen bu odada müzayedelerden temin edilen Atatürk’ün şahsi eşyaları, kitapları, dönemin gazete ve dergileri, kendisine gönderilen hediyeler de görülebiliyor. 101 numaralı oda, herkesin ziyaretine açık.

Ata’nın sofrasından

Dünya ve Türk mutfağından en güzel örneklerin sunulduğu, şık sofraların kurulduğu Pera Palace, eşsiz lezzetlerin yer aldığı özel menülerle de gastronomide farkını ortaya koyuyor. Bu menülerin başında Ata’nın sevdiği yemeklerden oluşan, son derece mütevazı bir şekilde sunulan “Ata’nın Sofrası” geliyor. Bu menü, 10 Kasım, 29 Ekim gibi özel günlerin yanı sıra her çarşamba tercih edenlere öğle yemeği olarak 85 TL’ye sunuluyor. Pera’yı ziyaretimizde Pera Palace Hotel Genel Müdürü Murat Eti, Pazarlama ve İletişim Müdürü Can Erol’un eşliğinde, Şef Gökay Çakıroğlu’nun kalpten anlatımıyla bu özel menüyü tatma fırsatımız oldu.

Yaşamı gibi mütevazı

Ana yemek olarak İspir kuru fasulye, pilav ve turşudan oluşan menüde başlangıç olarak zeytinyağlı kuşkonmaz, arkasından Selanik usulü ıspanaklı börek, ana yemek sonrasında ise tatlı olarak orman meyveleriyle bezeli irmik helvası ve Türk kahvesi bulunuyor. Bu lezzetlerin hepsinin ayrı hikayesi var.

Son derece mütevazı bir yaşam süren Atatürk’ün yemek tercihleri de sadeymiş. Şef Çakıroğlu’nun verdiği bilgilere göre kahvaltıda bir bardak soğuk ayran eşliğinde yediği bir dilim ekmek çoğu zaman güne başlamasına yeterli olurmuş. Kahvaltıdan sonra odasına çekilerek sütlü kahvesini içer, gazete okurmuş. Öğle yemekleri de kahvaltısı kadar sade olan Atatürk’ün, askerden kalma bir alışkanlık olarak, tercihi çoğu zaman kuru fasulye ve pilavmış. Diğer çok sevdiği yemek olan karnıyarığı veya etli taze bamyayı pilava karıştırarak yermiş.

Gün içinde yanında soğuk ayranla ıspanaklı börek ısmarlarmış. Çakıroğlu “Annesi Zübeyde Hanım, ona ıspanaklı Selanik böreği yaptığı için bu böreği yerken annesini ve çocukluğunu hatırlarmış” diyor. Limonlu fava üstüne zeytinyağı gezdirilmiş haşlanmış kuşkonmaz, akşam yemeklerinin vazgeçilmeziymiş. Tatlıyla arası yokmuş, arada sırada irmik helvası ve gül reçeli yermiş. Ülke için gece geç saatlere kadar çalışan Atatürk’ün, acıktığında ise tercihi sahanda yumurta olurmuş.

Ünlülerin en sevdiği tatlar

Pera Palace’ın efsane misafirlerinin sevdikleri yemeklerden oluşan özel bir menüsü de var. Talep doğrultusunda hazırlanan menüde 1961’de Beyaz Saray’da Jacqueline Kennedy tarafından seçilen menüden ilham alınarak oluşturulan marine deniz kereviti ve tartar yer alıyor. Greta Garbo’nun favori yemeği taglietelle hamuruna sarılı somon filetoya da menüde yer verildi. 1922’de otelde konaklayan yazar Ernest Hemingway’in 1923’te Idaho’da seçtiği menüden esinlenerek hazırlanan demirhindili kereviz püresi, bakla yahnisi, naneli kuzu sos eşliğinde istiridye mantarı üzerinde kuzu fileto ve erikli kuzu konfit de yenilebiliyor. 1912’de haftalarca Pera’da kalan Sara Bernhardt’ın sevdiği tatlılardan çilekli crumble de servis ediliyor.