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22.01.2021 - 09:08 | | İHA/DHA

Peş peşe operasyonlar! 5 kişilik daha infaz listesi bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı. Örgüt evlerinde yapılan aramalarda 5 kişilik daha infaz listesi bulunduğu öğrenildi.

Peş peşe operasyonlar! 5 kişilik daha infaz listesi bulundu

DEAŞ adına 2018 yılında yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayına karışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 10 örgüt üyesi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüphelilerin Ankara merkezli 3 ilde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gece vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 22 Ocak 2021 günü 2018 yılında meydana gelen bir cinayeti örgüt adına gerçekleştirdikleri ve örgüt mensubu ailelere 'kefele' adı altında para yardımı yaptıkları tespit edilen DAEŞ terör örgütüne üye 10 şüpheli, ilimiz merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri ve döküman ele geçirilmiştir" denildi.

Peş peşe operasyonlar 5 kişilik daha infaz listesi bulundu

NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek, infaz görüntülerine de ulaşıldığını, örgüt evlerinde yapılan aramalarda 5 kişilik daha infaz listesinin bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

SAMSUN'DA 14 GÖZALTI

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 Suriye ve 10 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

 Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

 

 

 

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