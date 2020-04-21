Petrol ve doğalgaz nasıl oluşur? Kısaca petrol - doğalgaz oluşumu

Enerji üretim tesislerinde mutlaka dikkat gerektiren uygulamalara göre kullanılabilir hale getirilen petrol ve doğalgaz, rezervler halinde farklı bölgelerde bulunmaktadır. Her iki enerji kaynağının oluşumu hakkında farklı araştırmalar yer alsa da milyonlarca yıl zaman aşımının sonucunda canlı fosili kalıntıların petrol veya doğalgazı oluşturduğu bilinmektedir.

Kısaca Petrol Oluşumu

Yenilenemez enerji kaynağı petrolün oluşumu için kısaca şu bilgiler verilebilir.

- Hidrokarbon yoğunluğunda oluşabilmektedir. (Her bölge için sabit bir hidrokarbon yoğunluğu belirtilemez. Sebebi ise bulunduğu coğrafyadaki petrol yataklarının birbirinden farklı özellikleri göstermesinden kaynaklıdır. )

- Petrol canlı fosili ile oluşmaktadır. Bu canlıların sınıflandırılması ise genel itibari ile karada bulunan canlıların fosil halini almasıyla bu kategoride incelenir. Fakat araştırmalara göre petrolün sadece kara canlılarının fosil hale gelmesiyle değil, deniz canlılarının fosil hale gelmesiyle oluştuğu da belirtilir.

- Yukarıda belirtilen canlıların fosil hale gelmesi durumunda mineral yağ oluşur. Söz konusu mineral yağ ise petroldür. Canlı kalıntılarının zamanla çürümesi ardından milyonlarca yılın ardından bahsi geçen mineral yağ petrole dönüşür.

Belirtilen mineral yağın ise petrole dönüşüm aşaması canlı kalıntılarının fosil hale gelmesiyle gerçekleştiği söylenebilir.

Kısaca Doğalgaz Oluşumu

Doğalgazı tanımlarken bir petrol türevi olduğu da mutlaka bilinmelidir. Bu bilgi aslında petrol gibi doğalgazın da fosil kaynaklı bir yanıcı gaz karışımı olduğunu gösterir. Tıpkı petrol gibi doğalgaz da yer kabuğunun içindeki bir yanıcı gaz karışımı çeşitlerinden biridir. Dünya üzerinde yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alan doğalgazın oluşumu hakkında kısaca bilgilerse şu şekilde yer alır.

- Petrolün de en önemli bileşenlerinden olan hidrokarbon doğalgazı oluşturmaktadır. Dolayısıyla petrol rezervine sahip her bölge için doğalgaz enerji kaynağının söz konusu olduğu belirtilebilir.

- Hem kara hem de deniz canlıları (bitki ve hayvan) milyonlarca yıl fosil hale gelerek belirli halde kalıntılar halinde bulunur. Bu kalıntılarda biriken mineral yağ ise doğalgaza dönüşmektedir. Benzer döngü petrolde de yaşanmaktadır. Eskiden bir enerji kaynağı olarak görülmeyen fakat bugün evlerde ve endüstride önemli bir yere sahip doğalgaz, petrolden sonra belki de en önemli yenilenemez enerji kaynakları sınıfında yer almaktadır.