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22.09.2020 - 16:05 | | DHA

Pizzacıya eşi ve kızının gözü önünde 15 liralık dayak!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, pizzacı Ali Rıza Şimşeker, 15 lira alacağını istediği için komşu iş yerinde çalışan 4 kişinin saldırısına uğradı. Şimşeker'in eşi ve kızının gözü önünde tekme tokat ve sandalyeli saldırıya uğrama anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde eşi Gülay Şimşeker ile dükkan işleten pizzacı Ali Rıza Şimşeker, iddiaya göre, 15 liralık alacağını tahsil etmesi için komşu iş yerine çalışanını gönderdi.

Çalışanı "Hesaba yazın" diyerek, geri gönderdiği iddia edilen komşu dükkanın sahibi, yanına çalışanını alarak, pizzacı dükkanı önüne geldi. Ali Rıza Şimşeker'in kendisine bakmasından rahatsız olan komşu iş yeri sahibi, "Ne bakıyorsun?" diyerek bağırdı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşu iş yerinden gelen 2 çalışan daha olaya dahil olunca 4 saldırgan, pizzacıyı eşi ve kızının yanında tekme tokat dövdü, sandalyeyle başına vurmaya çalıştı. Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da yumruklu saldırıya uğradı.

Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

 

 

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