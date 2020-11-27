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27.11.2020 - 12:16 | | DHA

PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Önlü hakkında soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Önlü hakkında soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK’lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı. Taziye ziyaretine katılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.

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