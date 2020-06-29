PKK'nın sözde kadın meclisi sözcüsünün eylemlerine ilişkin tanık ifadeleri dosyaya girdi!

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuksuz sanık H.D'nin yargılandığı davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hükümlü itirafçı G.A'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alındı.

Tanık G.A. 2014-2017'de ÇÜ öğrencisi olduğunu ve PKK adına üniversitede örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu itiraf etti.

Üniversite dışında da PKK adına eylemlerde bulunduğunu anlatan tanık G.A. şunları kaydetti:

"Kentte PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gerçekleştirecek olan 'kadro' şahıslarla irtibat sağlardım. 'Kadro' olarak nitelendirilen örgüt mensupları, PKK tarafından askeri ve ideolojik eğitim verildikten sonra şehirlere gönderilen kişilerdir. Üniversite içinde meclis ve komiteler vardır. Bu birimler üniversite yapılanmasıdır. Bu meclis ve komiteler üniversiteye yeni gelen öğrencilerin örgüte kazandırılması için aktif faaliyet gösterirdi. Ayrıca, üniversite içinde örgüt adına toplantı, açıklama gibi faaliyetleri bu birimler yapardı."

Tanık G.A, yakından tanıdığını ve eylemlerine bizzat şahit olduğunu belirttiği H.D'nin, PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, şu beyanlarda bulundu:

"H.D'yi ÇÜ'de öğrenci olması nedeniyle tanırım. Üniversite içinde örgüt adına toplantı ve açıklama yapılması gibi faaliyetlerde bulunurdu. PKK adına kentte faaliyet gösteren Z.K. ile 'kadro' olarak nitelendirilen Umut kod adlı şahıs güvenilir evlerde kalmak için H.D. ile irtibat kurmuştu. H.D'nin bu şahıslara güvenilir evler temin ettiğini biliyorum. H.D. ayrıca 2016'de beni örgüt kamplarından Adana'ya örgütsel eylemlerde bulunmak için gönderilen A.E. ile tanıştırdı. A.E, Adana'da evden dışarı çıkmıyordu.

H.D'nin 'kadro' olarak nitelendirilen şahısların güvenilir evlerde kalması için faaliyetleri vardı. Bunlara bizzat şahit oldum."

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgüt adına birçok yasa dışı toplantıyı organize ederek katıldığını belirtti.

Sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/KCK içinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulunduğunu kaydeden savcı, mütalaasında şu tespitlere yer verdi:

"H.D'nin, sürekli PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu kişilerle irtibat ve iltisaklı olduğu, üniversite bünyesinde örgüte eleman temin etmek amaçlı kurulmuş örgüt genel meclisi ve kadın meclisi içinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü, kentte örgüte eleman temin etmek maksatlı gerçekleştirilen organizasyonların başında bizzat bulunduğu ve üniversite içindeki örgütsel eylemlerde grupları yönlendirdiği, 'kadro' olarak nitelendirilen PKK mensuplarını ikametinde sakladığı hususları dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Sanık H.D. mahkeme aşamalarındaki savunmasında örgütün şehir yapılanmasında "kadro" diye tabir edilen teröristleri evinde saklamadığını iddia ederek, "Suçlamaları ve hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ÇÜ'de örgütsel faaliyet organize etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre tanıyarak duruşmayı ertelemişti.