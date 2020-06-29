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29.06.2020 - 11:23 | | AA

PKK'nın sözde kadın meclisi sözcüsünün eylemlerine ilişkin tanık ifadeleri dosyaya girdi!

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yapılanmasının sözde "kadın meclisi sözcüsü" olduğu iddia edilen sanığın örgütsel eylemlerine ilişkin yeni tanık ifadesi dava dosyasına girdi.

PKK'nın sözde kadın meclisi sözcüsünün eylemlerine ilişkin tanık ifadeleri dosyaya girdi!

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuksuz sanık H.D'nin yargılandığı  davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçundan hükümlü itirafçı G.A'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alındı.

Tanık G.A. 2014-2017'de ÇÜ öğrencisi olduğunu ve PKK adına  üniversitede örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu itiraf etti.

Üniversite dışında da PKK adına eylemlerde bulunduğunu anlatan tanık  G.A. şunları kaydetti:

"Kentte PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gerçekleştirecek  olan 'kadro' şahıslarla irtibat sağlardım. 'Kadro' olarak nitelendirilen örgüt  mensupları, PKK tarafından askeri ve ideolojik eğitim verildikten sonra şehirlere  gönderilen kişilerdir. Üniversite içinde meclis ve komiteler vardır. Bu birimler  üniversite yapılanmasıdır. Bu meclis ve komiteler üniversiteye yeni gelen  öğrencilerin örgüte kazandırılması için aktif faaliyet gösterirdi. Ayrıca,  üniversite içinde örgüt adına toplantı, açıklama gibi faaliyetleri bu birimler  yapardı."

Tanık G.A, yakından tanıdığını ve eylemlerine bizzat şahit olduğunu  belirttiği H.D'nin, PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet yürüttüğünü ifade ederek,  şu beyanlarda bulundu:

"H.D'yi ÇÜ'de öğrenci olması nedeniyle tanırım. Üniversite içinde  örgüt adına toplantı ve açıklama yapılması gibi faaliyetlerde bulunurdu. PKK  adına kentte faaliyet gösteren Z.K. ile 'kadro' olarak nitelendirilen Umut kod  adlı şahıs güvenilir evlerde kalmak için H.D. ile irtibat kurmuştu. H.D'nin bu  şahıslara güvenilir evler temin ettiğini biliyorum. H.D. ayrıca 2016'de beni  örgüt kamplarından Adana'ya örgütsel eylemlerde bulunmak için gönderilen A.E. ile  tanıştırdı. A.E, Adana'da evden dışarı çıkmıyordu.

H.D'nin 'kadro' olarak nitelendirilen şahısların güvenilir evlerde  kalması için faaliyetleri vardı. Bunlara bizzat şahit oldum."

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgüt adına  birçok yasa dışı toplantıyı organize ederek katıldığını belirtti.

Sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/KCK içinde  çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulunduğunu kaydeden  savcı, mütalaasında şu tespitlere yer verdi:

"H.D'nin, sürekli PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu kişilerle  irtibat ve iltisaklı olduğu, üniversite bünyesinde örgüte eleman temin etmek  amaçlı kurulmuş örgüt genel meclisi ve kadın meclisi içinde aktif olarak faaliyet  yürüttüğü, kentte örgüte eleman temin etmek maksatlı gerçekleştirilen  organizasyonların başında bizzat bulunduğu ve üniversite içindeki örgütsel  eylemlerde grupları yönlendirdiği, 'kadro' olarak nitelendirilen PKK mensuplarını  ikametinde sakladığı hususları dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör  örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Sanık H.D. mahkeme aşamalarındaki savunmasında örgütün şehir  yapılanmasında "kadro" diye tabir edilen teröristleri evinde saklamadığını iddia  ederek, "Suçlamaları ve hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ÇÜ'de  örgütsel faaliyet organize etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için  süre tanıyarak duruşmayı ertelemişti.

 

 

 

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