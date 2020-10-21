Plakasına maske takan ehliyetsiz motosikletli yakalandı!

Düzce Esentepe Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, öğle saatlerine plakasına maske takılı olan motosikletin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda motosikletli polisler tarafından durdurulan 81 ABC 866 plakalı motosikletin sürücüsü Yahya Çetindağ’ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Çetindağ'a ehliyetinin olmaması, plakayı kapatması ve ihtara uymaması nedeniyle toplam 3 bin 266 lira ceza kesildi.

Motosiklet ise trafikten menedildi.