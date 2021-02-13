Polis değnekçiyi adım adım izledi

Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde aracını park etmek için yer arayan Muhammed G.’nin yanında gelen Dinçer T., Muhammed G.’ye aracı cadde üzerine park etmesini söyledi. Sonrasında ise Dinçer T., aracını park etmeye çalışan Muhammed G.’ye el hareketleriyle sürekli yardım etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinden yaya olarak geçen devriye polis ekipleri durumdan şüphelendi.

SUÇÜSTÜ YAPMAK İÇİN BEKLEDİLER

Gizlenerek olayı izlemeye başlayan polisler Muhammed G.’nin araçtan inmesini bekledi. Araçtan inen Muhammed G. 10 lirayı Dinçer T.’ye uzatınca harekete geçen polisler ikilinin yanına geldi. Dinçer T.’nin korsan otoparkçılık yaptığını söyleyerek Muhammed G.’ye parasını geri verdi. Gözaltına alınan Dinçer T. İfadesinde, park edemeyen araca yardımcı olduğunu, sonrasında araçtan inen kişinin kendi rızasıyla 10 lira verdiğini anlattı. Korsan otoparkçı olmadığını söyleyen Dinçer T., kimseden zorla para almadığını söyledi.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI DEĞNEKÇİ SERBEST KALDI

Otomobil sürücüsü Muhammed G. ise Dinçer T.’nin kendisinden otopark parası istediğini söyleyerek, “Ben fiş isteyince de, ‘Buralar bize ait ben otoparkçıyım’ dedi. Ben de 10 lira uzatınca polisler geldi” dedi. Muhammed G.’nin şikayetçi olmaması üzerine, “Park ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile muhafazası” kanuna muhalefet suçundan işlem yapılan Dinçer T. Serbest bırakıldı.