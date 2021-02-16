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16.02.2021 - 10:31 | | DHA/AA

Polis kapı kapı gezip anlatıyor! İnanmayın

Adana'da polis, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımı için ücretsiz internet paketi yükleyecekleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor şeklinde vatandaşlara mesaj gönderip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı bilgilendirmede bulundu. Polis sokak sokak gezip veri toplayan dolandırıcılara itibar edilmemesi için vatandaşa broşürlü uyarıda bulundu.

Polis kapı kapı gezip anlatıyor! İnanmayın

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son günlerde EBA kullanımı için telefonlarına kısa mesaj gönderip vatandaşları dolandırmak isteyenlere karşı farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Ekip, ziyaret ettikleri evlerde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlara dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan EBA kullanımını fırsat bilen dolandırıcılar, velilerin cep telefonlarına 'Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor, ücretsiz internet paketi yüklenecektir. Linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz' diye mesaj atıp kişisel veri toplamaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılar hakkında farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. Evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çalan polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Bu mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, cep telefonlarına mesaj gelmesi durumunda polise bildirilmesini istedi.

 

 

 

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