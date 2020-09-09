Polis merkezinde rüşvet pazarlığı!

Harekete geçen gasp büro ekipleri, seri numaraları alınmış para ile birlikte vatandaşı yeniden Büyükçekmece polis merkezine gönderdi. Karakoldaki iki polis memuru, dosyasını işleme koymayacaklarını söylediği vatandaştan bin lirayı aldı. Bu esnada dışarıda bekleyen gasp büro ekipleri, baskın yaparak rüşvet alan meslektaşlarını suçüstü yakaladı. Görüntülerde ekiplerin içeri girmesiyle birlikte rüşvet alan polislerin “Abi ne olur yapmayın, ben bir şey yapmadım ki adam parayı kendi bıraktı” dediği duyuldu. Gözaltına alınan iki polisin silahları ile rüşvet olarak aldıkları bin liraya da el konuldu. Rüşvet pazarlığına neden olan silah süngüsü için de tutanak tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü de iki polis memurunun meslekten ihraç edilmesi için dosya hazırladı.