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13.10.2020 - 17:56 | | İHA

Polis, okul çevrelerini tek tek denetledi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okullar ve çevrelerinde denetim yapıldı. Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve karma kadro personelinden oluşan 224 ekip ve 331 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları denetlendi.

Polis, okul çevrelerini tek tek denetledi

55 internet salonu, 25 oyun salonu (playstation), 70 kafe/kahvehane, 18 iddaa bayi, 4 içkili işletme, 84 büfe, 157 park/bahçe denetlenirken 3 internet salonu hakkında işlem yapıldı. Okul çevrelerinde bin 502 şahıs incelenirken arandığı tespit edilen 3 kişi hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca 86 adet okul servis aracı incelenirken, incelenen araçlardan 1 servis aracına 288 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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