Polis rehineciyi böyle etkisiz hale getirdi! Bir anlık dalgınlık...

.Olay, Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi’nde bir tıp merkezinde dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Tıp merkezine giren Ramazan K. isimli bir şahıs, hemşire olarak çalışan H.C.’nin yanına gitti.



Yanında getirdiği bıçağı çıkararak H.C.’nin boğazına dayayan Ramazan K., “Seni öldüreceğim” diye bağırmaya başladı. Yaşanan durum üzerine büyük panik yaşanırken, olay çalışanlar tarafından polise bildirildi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan yanına aldığı bir ekiple kısa sürede olay yerine vardı.



Saldırganın hemşireyi serbest bırakmasını isteyen Özay Kayhan, bağırarak hemşireyi öldüreceğini söyleyen saldırganı önce ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan ve bıçağı bırakmayıp “Onu öldüreceğim” diye bağırmaya devam eden saldırganın boş bir anını bekleyen ve genç hemşirenin hayatının tehlikede olduğunu değerlendiren Kayhan, saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atladı.



Bir hamleyle saldırganı etkisiz hale getiren polis müdürünün müdahalesi ve hemşirenin kurtuluşu kameralara yansırken, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan ve 11 suç kaydı bulunan saldırgan Ramazan K., “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Kamu Malına Zarar Verme” suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu.



Olay sırasında, etkisiz hale getirilmeden önce saldırgan tarafından sırtından ağır yaralanan hemşire H.C.nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.