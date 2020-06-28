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28.06.2020 - 14:28 | | DHA

Polis sayesinde saniyeler kala sınava yetişti

Kahramanmaraş'ta YKS'ye girmek için gittiği okulda kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava alınmayan Fatma Serra Kar'ın yardımına polis koştu. Polis, genç kızı sınava saniyeler kala okula yetiştirdi.

Polis sayesinde saniyeler kala sınava yetişti

Fatma Serra Kar, YKS'ye gireceği Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki görevliler tarafından kimliğinde fotoğraf olmamasından dolayı sınava alınmadı. Bunun üzerine devreye polisler girdi ve öğrenciyi önce fotoğrafçıya, sonra da Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Ancak, buradaki görevli, fotoğrafın biyometrik olmamasından dolayı sistemin kabul etmediğini söylemesi üzerine polisler Fatma Serra Kar'ın en yakın fotoğrafçıya götürdü.

Zamanla yarışan polis, öğrenciyi tekrar Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada kimlik yerine geçen belgesi hazırlanan Fatma Serra Kar, sınavın başlamasına saniyeler kala okula getirildi. Okulda görevli diğer polisler tarafından kapıda karşılanan Kar, geleceği için çok önemli olan sınava polis sayesinde girdi.

Yanan suyu görenler gözlerine inanamıyorDÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
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