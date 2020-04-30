MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polisi alarma geçiren mezar! İçinden köpek ölüsü çıktı
ABONE OL
30.04.2020 - 15:57 | | DHA

Polisi alarma geçiren mezar! İçinden köpek ölüsü çıktı

Adana’da boş bir arazide yeni kazılmış ve etrafı örülmüş mezar, polisi alarma geçirdi. İnsan cesedinin yanı sıra bomba veya silah gömülmüş olma ihtimali nedeniyle dedektör cihazı ve bomba arama köpeği 'Pilot' ile inceleme yapılan mezardan battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsü çıktı.

Polisi alarma geçiren mezar! İçinden köpek ölüsü çıktı

Olay, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nin yanında boş bir arazide meydana geldi. Bölgede 2 gün önce mezar kazan ve daha sonra etrafını taşlarla ören kimliği belirsiz 2 kişiyi gören Bilal Ateş, bugün de aynı kişileri mezarı sulamaya geldiklerini görünce polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Toprağın altına bomba veya silah saklanmış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, bomba arama köpeği 'Pilot'u da araziye getirdi. Pilot tarafından yapılan aramada olumsuzluğa rastlanmazken, olay yeri inceleme ekipleri de dedektör cihazla mezarı taradı.

Aramalardan sonuç elde edemeyen ekipler kazma ve kürek ile mezarı açınca, battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsüyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendiCorona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Nisan corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de açıklanan son rakamlara göre koronavirüs vaka sayısı kaça yükseldi?

30 Nisan corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de açıklanan son rakamlara göre koronavirüs vaka sayısı kaça yükseldi?

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

9 günlük sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

9 günlük sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Sıradaki Haber