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25.01.2021 - 12:43 | | İHA

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı!

Antalya’da polisin dur ihtarına uymadı, kısa bir süre sonra bir markette yakalandı. Polis otosuna bindirilen sürücü, polisin "Maskeni tak" uyarısına "Sana ne benim maskemden" cevabını verdi. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve aynı araç içerisinde bulunan arkadaşına 8 bin 978 TL ceza uygulandı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı!

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 808. Sokak üzerinde gerçekleşti. Hüseyin U. (23) idaresindeki 07 AJR 217 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Araç sürücüsü, aracını bırakıp yaya bir şekilde kaçmaya devam etti. Kaçan araç sürücüsü kısa süre içerisinde bir markete saklanmış halde bulundu. Kaçan sürücünün aynı araç içerisinde bulunan arkadaşı H.U. (20) ise kameralara dönerek arkadaşının alkollü olduğu için polisten kaçtığını, kendisinin kaçmadığı ileri sürdü. Polis, kaçan araç sürücüsü Hüseyin U.’yu maskesini takmasını konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya karşılık Hüseyin U., “Sana ne lan benim maskemden” diye karşılık verdi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı

Polis, kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşına kısıtlama ihlali dolayısıyla kişi başı 3 bin 150 TL, polisin dur ihtarına uymayarak kaçma ve alkollü araç kullanmadan dolayı ise 2 bin 678 TL para cezası olmak üzere toplamda 8 bin 978 TL idari para cezası uyguladı.

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