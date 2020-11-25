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25.11.2020 - 11:05 | | İHA

Polisten kaçan gence 7 bin 200 lira para ceza!

Eskişehir'de pandemi tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisten kaçan bir gence 7 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Polisten kaçan gence 7 bin 200 lira para ceza!

Tepebaşı ilçesi Zafer mahallesinde farklı bir ihbar üzerine giden polisler, ekip aracını görünce kaçmaya başlayan şüpheliyi yakaladı. Polisten kaçan B.K.’nın, 2001 doğumlu olduğu ve sokağa çıkma yasağına uymadığı için polisten kaçtığı anlaşıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymamak, maskeyi usulüne uygun takmamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçlarından toplamda 7 bin 200 TL para cezası uygulanan 19 yaşındaki B.K. evine gönderildi.

UN Women’dan kadınlara yönelik şiddetle mücadele kampanyasıBirleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında bu sene kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dur diyecek 1 milyon kişi arıyor. 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan kampanya, herkesi www.atesbocekleri.info sitesinde siber şiddet ile ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarını meydan okumaya (challenge) davet ediyor.
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