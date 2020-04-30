POMEM 26. dönem sınav sonuçları açıklandı! 26. dönem POMEM sınav sonucu sorgulama ekranı

POMEM 26. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Giriş sınavı sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar pa.edu.tr adresi üzerinde sonuç linkine tıkladıktan sonra e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresini girdikten sonra sorgulama işlemin yapabilecek. İşte POMEM 26. Dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

26. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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