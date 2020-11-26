POMEM başvuruları ne zaman alınacak? 27. Dönem POMEM başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

POMEM başvuruları ne zaman alınacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanmasınıın ardından aramalar hız kazandı. Henüz POMEM 27. dönem başvurularının alınacağı tarihlere ilişkin net bir açıklama yapılmazken başvuruların KPSS önlisans sonuçlarının açıklanması ile birlikte en geç Aralık ayı başında alınmaya başlanması bekleniyor

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

POMEM başvurularının Aralık ayı başından itibaren alınmaya başlanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.