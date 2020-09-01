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01.09.2020 - 17:04 | | DHA

Porsuk Barajı’nda endişe yaratan görüntü! Binlerce balık öldü

Kütahya’nın Sofça Köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı’nda görülen balık ölümleri endişe yaratırken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kimyasal atığa rastlanmadığını belirterek, balık ölümlerine ani su çekilmesinin neden olabileceğini açıkladı.

Porsuk Barajı’nda endişe yaratan görüntü! Binlerce balık öldü

Kütahya merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sofça Köyü yakınlarında bulunan Porsuk Baraj Gölü'nde ölü balıkların karaya vurması, çevrede endişe yarattı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde inceleme yaparak, ölü balıklar ile sudan numune aldı.

Porsuk Barajı'nda su seviyesinin düşük olduğu ve baraj suyunun yaklaşık 17 metre çekildiği tespit edildi. Arazi ve suda, kimyasal atık kaynaklı koku saptanmadı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini, suyun renginde kimyasal atığa dayalı bir değişimin gözlenmediğini bildirdi. Yetkililer, ölen balıkların 1 ile 5 santim boylarında küçük balıklar olduğunu ifade etti.

Porsuk Barajı’nda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ikinci bir inceleme yapılırken, su seviyesinin mevsimsel sıcaklığa bağlı olarak düştüğü, ani sıcaklık değişimi nedeniyle baraj suyunun kara seviyesinden 17 ile 30 metre arasında çekildiği kaydedildi.  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ölen balıkların baraj sularının çekildiği kara yüzeyinde olduğu, suyun renginin berrak olduğu ve kimyasal atığa dayalı herhangi bir suda fiziki değişimin gözlemlenmediği gibi balık ölümlerinin bulunduğu alanda kimyasal atık kaynaklı bir koku oluşumu da tespit edilememiştir. Porsuk Çayı güzergahında yapılan incelemede çevre izni kapsamında atıksu deşarjı bulunan tesislerin çıkışlarında kontrolsüz bir deşarja da rastlanılmamıştır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince analiz edilmek üzere ölü balık ve su numuneleri alınmıştır. Yapılan bu fiziki tespitlerin ışığında yavru balıkların toplu ölüm sebebinin son günlerde İlimizde yaşanan mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık değişimin olması nedeni ile Porsuk Barajı suyunun ani çekilmesi ve buna bağlı olarak yavru balıkların kara yüzeyinde kalarak oksijen yetersizliğinden öldüğü değerlendirilmektedir. Alınan numune sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır” denildi.

 

 

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