Postacı filmi ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? İşte Postacı konusu ve oyuncu kadrosu

Postacı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi 1984 yılında vizyona girdi. Postacı olan Adem'ib çalıştığı mahallede Sevtap adında bir kadına aşık olur. Sevtap ve Adem'in evliliği önündeki tek engel Sevtap'ın Almanyadaki ağabeyi Latif'tir. Peki Postacı filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?



POSTACI FİLMİ KONUSU

Postacılık yaparak hayatını idame ettiren Adem çalıştığı mahallede ailesiyle birlikte yaşayan 30'lu yaşlardaki Sevtap'a aşıktır. Sevtap evlenme yaşının da geçmiş olmasının verdiği umutsuzlukla Adem'in bu aşkına karşılık vermektedir. Evlenmeye karar veren ikilinin önündeki tek engel Sevtap'ın Almanya'daki ağabeyi Latif'tir. Belalı bir adam olan Latif bu evliliğe ne pahasına olursa olsun karşı çıkmaktadır. Ağabeyi ikna etmeye çalışan aşıklar Sevtap'ın babasının dilinden bir mektup yazarak Latif'e gönderirler. Bu telgrafta babanın evliliğe razı olduğu yazmaktadır. Ancak Latif'in tatil amacıyla Türkiye'ye dönmesiyle tezgahları ortaya çıkar ve işler karışır.

POSTACI FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Postacı Filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. 1984 yılında vizyona giren Postacı filminin yönetmen koltuğunda Mehduh Ün yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik, Erdal Özyağcılar, İhsan Yüce, Yaşar Güner, Necdet Yakın, Ulvi Alacakpatan, Nubar Terziyan gibi usta isimler yer alıyor.