Postacı filmi ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? İşte Postacı konusu ve oyuncu kadrosu
TV ekranında bu akşam izleyici ile buluşacak olan Postacı filmi 1984 yılında vizyona girdi. Memduh Ün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Postacı filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik yer alıyor. Postacılık yapan Adem ve 30'lu yaşlarına basan Sevtap arasında yaşanan aşk ve beraberinde gelen evlilik kararının önündeki tek engel Almanya'daki abi Latif'tir. Latif kız kardeşinin Postacı Adem ile evlenmesine razı olmaz. Adem ise Latif'i bir şekilde ikna etmeyi başarır ve düğün masraflarını da Latif'e ödetir. Postacı filmi bu akşam TV ekranında...
Postacı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi 1984 yılında vizyona girdi. Postacı olan Adem'ib çalıştığı mahallede Sevtap adında bir kadına aşık olur. Sevtap ve Adem'in evliliği önündeki tek engel Sevtap'ın Almanyadaki ağabeyi Latif'tir. Peki Postacı filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?
POSTACI FİLMİ KONUSU
Postacılık yaparak hayatını idame ettiren Adem çalıştığı mahallede ailesiyle birlikte yaşayan 30'lu yaşlardaki Sevtap'a aşıktır. Sevtap evlenme yaşının da geçmiş olmasının verdiği umutsuzlukla Adem'in bu aşkına karşılık vermektedir. Evlenmeye karar veren ikilinin önündeki tek engel Sevtap'ın Almanya'daki ağabeyi Latif'tir. Belalı bir adam olan Latif bu evliliğe ne pahasına olursa olsun karşı çıkmaktadır. Ağabeyi ikna etmeye çalışan aşıklar Sevtap'ın babasının dilinden bir mektup yazarak Latif'e gönderirler. Bu telgrafta babanın evliliğe razı olduğu yazmaktadır. Ancak Latif'in tatil amacıyla Türkiye'ye dönmesiyle tezgahları ortaya çıkar ve işler karışır.
POSTACI FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI
Postacı Filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. 1984 yılında vizyona giren Postacı filminin yönetmen koltuğunda Mehduh Ün yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik, Erdal Özyağcılar, İhsan Yüce, Yaşar Güner, Necdet Yakın, Ulvi Alacakpatan, Nubar Terziyan gibi usta isimler yer alıyor.