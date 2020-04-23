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23.04.2020 - 14:02 |

Pranga ne demek? Pranga eskitmek ve pranga takmak ne demektir?

Pranga şarkılarda, şiirlerde rastlanılan bir kelimedir. Tarih kitaplarında da karşılaşılan kelime, İngilizce kökenlidir. Pranga ne demek? TDK’ya göre kısaca ne anlama gelir? İşte detaylar.

Pranga ne demek? Pranga eskitmek ve pranga takmak ne demektir?

Pranga eski dönemlerde kullanılan bir kelime olmasının yanında geçmiş dönemlerde uygulanan bir uygulama da olmaktadır. Günümüzde mecazi anlamı ile günlük konuşma dilinde yerini alır.

Pranga Ne Demek?

Pranga kelimesinin sözlük anlamı eskiden ağır cezalı mahkumların ayaklarına takılan zincir olmaktadır.

- Halkaları ile birlikte iki okka yüz dirhem ağırlığında olan prangalar, demirden yapılırdı.
- Eski dönemlerde umumi hapishanelerde buranın iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkumların ayaklarına takılan demir kelepçelerdir.

Pranga Eskitmek ve Pranga Takmak Ne Demektir?

Kelime farklı kelimelerle birlikte kullanılarak farklı kelime öbekleri oluşturmuştur. Bu kelime öbekleri deyim olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri pranga eskitmek olmaktadır. Pranga eskitmek şarkılarda şiirlerde sevgiliye duyulan hasretin ne kadar derin olduğunu anlamak için kullanılan bir terimdir. Bir diğer kelime öbeği Pranga takmak olmaktadır. Bu kelime grubu da mecazi anlamı ile kullanıldığı cümleye göre aşık olmak gibi farklı anlamlarda kullanılabilir.

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