Preveze deniz savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Kanuni Sultan Süleyman devrinde denizlere de hakim olmak isteyen Osmanlı imparatorluğu, gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde ilk meyvelerini almayı başlamıştı. Preveze deniz savaşı Kanuni döneminde yapılan denize verilen önem neticesinde denizlerde güçlenen Osmanlı imparatorluğunun elde etmiş olduğu bir zaferdir. Preveze deniz savaşı Adriyatik denizinde gerçekleşmiş olan bir savaştır.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Kutsal İttifak Osmanlı'ya karşı birleşmişti. Kanuni Sultan Süleyman Barbaros Hayrettin Paşa'yı çağırmıştı. Elde etmiş olduğu başarılar neticesinde Barbaros Hayrettin Paşa'ya Kanuni Sultan Süleyman tarafından "Kaptan-ı Derya" unvanı verildi. Hemen çalışmalara başlayan Barbaros Hayrettin Paşa tersanelerde pek çok gemi geliştirdi. Ayrıca birçok denizcinin de yetişmesini sağladı. Barbaros Hayrettin Paşa'yı denizden Kanuni karadan Osmanlı büyük bir güç haline gelmişti.

Barbaros Hayrettin Paşa kısa süre içerisinde Tunus'u fethetti. Kısa süre içerisinde İtalya'ya dayandı. Yaşanan bu fetihler batı dünyasında büyük endişe uyandırıyordu. Yapılan bu kutsal ittifak Osmanlı'ya karşı bir donanma oluşturdu. Bu donanmanın başına da Avrupa'nın en başarılı denizcisi getirildi. Haçlı donanması Kurfa adası etrafında toplanıyordu. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'nın tüm deniz gücünü toplayarak Preveze'ye doğru hareket etti. Haçlı donanmasının toplamda 600 tane donanması bulunuyordu. Osmanlının ise 122 gemisi bulunuyordu.

Barbaros Hayrettin Paşa donanması savunma mı taarruz mu yapacağını kararlaştırmakta zorlandı. Barbaros Hayrettin Paşa rüyasında gördüğü savaş stratejisini uyguladı. Haçlı ordusu ilk olarak gemilerini İnebahtı’yı almak için harekete geçirdi. Bunun üzerine Osmanlı donanması ise gemilerini körfezden çıkardı. Türk donanması arkadan hilal biçiminde haçlı donanmasını çevreledi. Haçlı ordusunun lehine bir rüzgar esiyordu. Osmanlı donanmasına karşı ilk hücumu rüzgarında etkisiyle gerçekleştirdi. O sırada Barbaros Hayrettin Paşa tehlikeyi sezerek tüm askerlerine taarruz emri verdi. Güneyden esen rüzgar aniden kesilmişti. Haçlı ordusu kalyonları hareketsiz kaldı. Başlatılan top atışları Osmanlı donanmasına isabet etmedi. Çünkü menzili düşüktü. Osmanlı topları Haçlı ordusu toplarından daha uzun menzilli idi. Osmanlı donanması büyük bir top atışı ile Haçlı donanmasının gemilerini bir bir batırıyordu.

Haçlı donanmasından toplam 60 kanyon bu top atışları sayesinde battı. Haçlı ordusuna iyice ilerlemek isteyen Osmanlı ordusu büyük bir hücum ile kalyonları yararak ilerledi. Haçlı donanması büyük kayıplar veriyordu. Hızlı manevra kabiliyeti olan Osmanlı donanması gemileri tek tek batırıyordu. Üç taraftan gelen top atışı ile Haçlı donanmasının tüm gemileri geri çekilmeye zorlandı. Bu şekilde Preveze deniz savaşı Osmanlı imparatorluğu zaferi ile sonuçlandı.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI TARİHİ

Preveze Deniz Savaşı 28 Eylül 1538 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI SONUÇLARI

- Akdeniz büyük bir Türk gölü haline geldi.

- Suriye ve Mısır'ın deniz güvenliği sağlanmış oldu.

- Venedikliler Osmanlı devletine savaş tazminatı ödemeye mecbur kaldı.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI ÖNEMİ

Osmanlı tarihinin en önemli deniz savaşıdır. Bu savaş ile birlikte Osmanlı denizlerde de tek gücün kendisi olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu.

Preveze Deniz Savaşı Nedenleri

- Batı'nın Osmanlı'yı denizlerde büyük tehlike olarak görmesi

- Osmanlı'nın Avusturya ile mücadelesinden faydalanmak istenmesi