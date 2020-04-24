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24.04.2020 - 18:23 |

Private Kelimesinin Türkçesi Nedir? Private Hesap Ne Demektir?

Türkçede birçok değişik kelime grubu üzerinden anlatılabilecek private sözcüğü, günümüzde özellikle sosyal medya aracılığıyla çok sık dile geliyor. Pek çok kişi bu kelimenin ne anlama geldiğini ve neden kullanıldığını öğrenmek istiyor. Peki, private kelimesinin Türkçesi nedir? Private hesap ne demektir? İşte detaylar.

Private Kelimesinin Türkçesi Nedir? Private Hesap Ne Demektir?

Private İngilizce kökenli bir kelimedir. Türkçe karşılığı olarak ise ‘Kişisel, özel, mahrem, müstakil, halka kapalı’ gibi anlamlara üzerinden kullanılmaktadır. Ancak sosyal medya üzerinden private hesap olarak pek çok kişinin karşısına çok sık çıkmaya başladı.

Private Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Private kelimesinin sözlük anlamı birçok değişik Türkçe kelime üzerinden tabir edilebilmektedir. Bunlar arasında ‘mahrem, müstakil, halka kapalı, özel, kişisel ve yalnız’ gibi anlamlar yer almaktadır. Bu anlamlar üzerinden her ne kadar Türkçe karşılığı olsa dahi tek başına Türkçede cümle içerisinde pek kullanılmaz.

Ancak sosyal medya kapsamında private hesap olarak değerlendirilmektedir. Peki, nedir bu hesap? Private hesap Instagram'ı sonradan geliştirdiği özellikler arasında yer alır. Kullanıcının değerlendirdiği ikinci ve özel bir hesaptır. Bu ikinci hesap üzerinden video ve fotoğraf paylaşımı yapılabilmektedir.

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