Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir, kaç yaşında?

Corona virüs çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam bilim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin corona virüs aşı çalışmaları kapsamında virüs hücre kültüründe izole etmeyi başardı açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir sorusu gündeme geldi. Peki Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir, aslen nereli?

PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ KİMDİR?

11 Nisan 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya’nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimini Malatya lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi girdi ve 1991 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Samsun’da askerliğini tamamladı. 1993 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktoraya başladı ve 1997 yılında doktora yaptı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı.

1998-2001 yılları arasında Amerika’da Tennessee Üniversitesinde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. ünvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Özdarendeli'nin dah önce Kırın Konga ateşli hastalığına karşı da aşı çalışmalarında bulunduğu öğrenildi. Kaynak: Aykut Özdarendeli kimdir?

Prof. Dr. Özdarendeli, "Bu salgınla acilen mücadele etmek çok önemli olsa da, yapılacak temel araştırmalarla bu virüse karşı kapsamlı çözümler üretilmesi gerekiyor. 2013 yılında kurulan merkezimiz aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimine ve altyapılara sahiptir. Merkezimizde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına (KKKAH) karşı aşı çalışmalarımız da halen devam etmekte olup, bu hastalığa karşı hücre kültür temelli inaktif aşı geliştirilmiş ve 2018 yılında sağlıklı gönüllüler üzerinde faz 1 çalışmaları başarıyla tamamlamıştır. Çalışmalarımız kapsamında, KKKAH’na karşı geliştirilen ve patent başvurusu yapılan rekombinant aşının deney hayvanları üzerinde yüzde yüz koruyucu etkiye sahip olduğu da gösterilmiştir" dedi.

'VİRÜSÜN İZOLE EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Prof. Dr. Özdarendeli, aşı geliştirme konusunda sahip oldukları bilgi birikimi ile Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarına başladılarını kaydederek, "Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uluslararası standartlardaki altyapılamız sayesinde Kovid-19 hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına hemen başladık ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı da hızla ilerleteceğimize inanıyorum. Merkezimiz bünyesinde bulunan Biyogüvenlik Seviye 3 laboratuvarında SARS-CoV-2 virüsü laboratuvar şartlarında izole edilmiş ve hücre kültür sistemine adapte edilmiştir. Virüsün izole edilmesi, Kovid-19’un biyolojisinin ve patogenezinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu gelişme Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.