Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Profesörün ölüm haberi ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca başsağlığı ve taziye temennilerinde bulunduğu anlarda yutkundu ve gözyaşlarına hakim olmak için direndi. İşte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatı hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanı Koca'dan Taşçıoğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek." ifadesini kullandı.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yaşı ile ilgili bilgi internette yer almıyor.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.