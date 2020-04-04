Prof. Dr. Çilingiroğlu canlı yayında üniversiteden atıldığını iddia etti

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNN Türk'te yayınlanan corona virüsle ilgili önlemlerin konuşulduğu Akıl Çemberi programına katıldı.

Reklam arasından dönüşte söz verilen Prof. Dr. Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi'ndeki görevine son verildiğini duyurdu.

"BENİ ATSAN NE OLUR ATMASAN NE OLUR"

Çilingiroğlu şunları söyledi:

"Bundan önce bir şey söyleyebilir miyim? Yayın arasında geldi. Ben isim yapmak için televizyonda değilim. Tam arada, Koç Üniversitesi'nden benim istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki işiniz bitmiştir, atılmışsınızdır fakülteden. Ben Allah'tan başka hiç kimseye; Atatürk gibi ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'nde çok emeğim geçti. Birçok öğrencim geldi. Beni atsan ne olur atmasan ne olur.

Bu çok önemli. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Seferberlik var' dedi. Bu ne demek? Politikayı molitikayı bırak arkadaş herkes ele ele verecek demek. Ermenilere bakarım birbirlerini desteklerler, lobileri vardır. Yunanlılara bakarım kendilerini desteklerler. Yahudilere bakarım, git New York Havalimanı'na bak. Sakalları salmışlar hepsi Ahmet'i Mehmet'ten ayıramazsın.

Mehmet Öz çıkar, fındık fıstık yemesini senden mi öğreneceğiz derler. Yahu gurur duysanız ya Türkle.

Amerika'da dört profesörlüğüm var. ABD'de biyokimya da var. Biz Türkiye'ye yardım etmek istiyoruz. Diyorsunuz ki yurt dışındaki insanlar Türkiye'ye gelsinler. E geleyim de sen daha ben konuşurken; Amerika'dan biz seni attık. Niye attın? Televizyona çıktın bize söylemedin bilmem ne. Ben özgürüm. Türkiye'de de Amerika'da da hiçbir üniversiteyle çalışmak zorunda değilim. Rahmi bey acaba biliyor mu bunu? Koç Üniversitesi'ne ihtiyacım yok."