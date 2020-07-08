Prof. Dr. Eraslan: 'Mavi Bebek' oyunu, insan beynini etkiliyor!

Anadolu Ãœniversitesi Sosyal Medya ve Dijital GÃ¼venlik EÄŸitim, Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi (SODÄ°GEM) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Levent Eraslan, 'Mavi Balina' ve 'Momo'dan sonra internette yaygÄ±n olan 'Mavi Bebek' uygulamasÄ±na iliÅŸkin uyarÄ±larda bulundu. Prof. Dr. Eraslan, dijital dÃ¼nya geliÅŸtikÃ§e ilginÃ§, deÄŸiÅŸik ve karanlÄ±k oyun ya da uygulamalarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "'Mavi Bebek' Ã§ok da yeni deÄŸil. Daha Ã¶nceden var olan; fakat Ã¼lke gÃ¼ndemine yeni giren bir uygulama. Ã–zellikle sosyal medya Ã¼zerinden insan beynini 'amigdala' adÄ± verilen kaygÄ± ve korku baÄŸlamÄ±na vurgu yaparak, ses, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve multimedya gibi destekleyici vurgularla etkiliyor. Sosyal medya gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¶ylesi kademeli tehlikeli oyunlarÄ± dolaÅŸÄ±ma sokmakta Ã§ok hÄ±zlÄ± bir mecra konumunda. 'Mavi Balina', 'Mavi Bebek' gibi dijital illÃ¼zyon temelli oyunlara karÅŸÄ± anne ve babalar dikkat etmeli. AyrÄ±ca bÃ¶ylesi oyunlarda arkadaÅŸ faktÃ¶rÃ¼ Ã§ok Ã¶n planda. ArkadaÅŸ gruplarÄ± birbirini meydan okumalara davet etmektedir. Bu yÃ¼zden Ã§ocuklar farkÄ±na varmadan kendilerini gÃ¶sterme, Ã¶nde olma, onanma, rekabet duygularÄ±yla beraber kademeli tehlikeli oyunlarÄ±n da eline dÃ¼ÅŸmektedir" dedi.

'KADAMELÄ° TEHLÄ°KELÄ° OYUNLAR'

Prof. Dr. Eraslan, 'Mavi Bebek' oyununda Ã§ocuklarÄ±n telkinle korkutulduÄŸunu anlatarak, bunun 12-15 yaÅŸ grubu Ã§ocuklar iÃ§in etkili olduÄŸunu dile getirdi. Oyunun banyoda ayna karÅŸÄ±sÄ±nda, kollarÄ± uyuÅŸma olana kadar elinde bebek var gibi 13 kere 'blue baby, baby blue' diye sallayarak oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Eraslan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tipik bir illÃ¼zyon ve hipnoz. Bundan sonra sosyal medya Ã¼zerinden Ã§ocuk bu sÃ¼recin kÃ¶lesi oluyor. 'Mavi Balina' daha Ã¶nce WhatsApp Ã¼zerinden dolaÅŸÄ±rken, 'Mavi Bebek' ÅŸu anda TikTok, Facebook, Messenger ve Instagram Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼mekte. 'Jonathan Galindo' adlÄ± sahte bir hesaptan baÅŸlayan bir uygulama. Ã‡ocuklar bu sÃ¼rece girdikten sonra onlara gelen emirleri yerine getiriyorlar. Biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sonucu bÃ¶yle oyunlara 'kademeli tehlikeli oyunlar' adÄ±nÄ± verdik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aynÄ± 'Mavi Balina'da olduÄŸu gibi basitten zora, normalden anormale yÃ¼rÃ¼yen bir silsilede Ã§eÅŸitli talimatlar veriliyor. 'Mavi Bebek' uygulamasÄ±, kolunu kÃ¼Ã§Ã¼k kesiklerle baÅŸlÄ±yor; 'intihar et, zarar ver, arkadaÅŸÄ±nÄ±n bir uzvunu kes' gibi bÃ¶ylesi korkunÃ§ ve trajik talimatlara kadar giden bir uygulama."

'GÃœVEN ORTAMINI SAÄžLAMALIYIZ'

'Mavi Bebek' uygulamasÄ±nÄ±n diÄŸer oyunlardan farklÄ± olarak Ã§ok hÄ±zlÄ± yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Prof. Dr. Eraslan, anne ve babalarÄ± uyardÄ±. Anne ve babalarÄ±n, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sosyal medya davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve dijital kÃ¼ltÃ¼rlerini bilmeleri gerektiÄŸini vurgulayan Eraslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"'Mavi Bebek' daha Ã§ok gece 02.00-05.00 arasÄ±nda kendini gÃ¶stermekte. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 'Mavi Bebek' evde herkes uyurken sakin ortamÄ± ve gecenin verdiÄŸi korkuyu kullanÄ±r. Anne babalarÄ±n Ã§ocuklarÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dikkatli izlemeleri Ã¶nemlidir. Ã‡ocuk bu sarmala girdiÄŸi zaman kademe kademe talimatlarÄ± yapmak zorunda hissediyor. Yapmazsa elde ettiÄŸi kiÅŸisel verileri yaymakla korkutuluyor. Mesaj atan kiÅŸi Ã§ocuklarÄ± ebeveynlere zarar vermekle korkutuyor. Ã‡ocuk bÃ¶ylesi durumlara dÃ¼ÅŸmemek adÄ±na ister istemez kademenin iÃ§erisine giriyor ve normalden anormale davranÄ±ÅŸlar yapÄ±yor. Ã‡ocuk bÃ¶ylesi bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman korkuyor, anne babaya aÃ§Ä±klamÄ±yor. Bu gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±n 'hangi programlara gerÃ§ek adlarÄ±yla girdiler, geÃ§miÅŸ dosya sistemlerinde ne var' bunlarÄ±n hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. BÃ¶ylesi durumlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman da Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na bu sayfayÄ± gÃ¶ndermeliyiz."

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