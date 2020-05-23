Prof. Dr. Feriha Öz, Türkiye’de patolojinin simge ismiydi | Yüzlerce öğrenciye el verdi

Türk patoloji dünyasının en önemli isimlerinden biriydi Prof. Dr. Feriha Öz. 87 yaşında olmasına rağmen öğrenmekten vazgeçmeyen, aldığı biyokimya kitabından notlar çıkaracak kadar bilime düşkün, öğrendiklerini paylaşmayı seven, insanların hayatlarına dokunan ve ‘savaşmaktan’ kaçmayan bir bilim insanıydı. Koronavirüs nedeniyle 2 Nisan’da yaşamını yitiren Prof. Dr. Öz, geride başarı dolu bir hayat hikayesi bıraktı. Prof. Dr. Öz’ün ismi Sancaktepe’deki pandemi hastanesinde yaşayacak.



İdealist hekimler



Prof. Dr. Feriha Öz, İstanbul Kadıköy’de 1933’de doğdu. Orta ve lise eğitimini Çamlıca Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1951’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1957’de çok istediği gibi ‘doktor’ olarak mezun oldu. O dönemde hayatını kendisi gibi idealist bir hekim olan Prof. Dr. Hikmet Öz ile birleştirdi. İkili, mecburi hizmetleri için Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine gitti.















Hayati seçim

Öz çifti Akdağmadeni’nde iki yıl hekimlik yaptıktan sonra bu kez akademik kariyer için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvurdu ve o dönemde önlerine çıkan engeller hayatlarının dönüm noktası oldu. Mali durumu iyi olmayan Prof. Dr. Öz, asistanlık ücreti verilmeyen cerrahi, dahiliye gibi bölümler yerine, asistanlık ücreti alabileceği patolojiyi seçti ve o seçim yaptığı günden beri bu alanda çok sayıda başarılı işe imza attı.



Adım adım kariyer



İlk asistanlığını İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapan Prof. Dr. Feriha Öz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kurulmasıyla buraya geçiş yaptı. Genel patalojide öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürürken özellikle troid patolojisi üzerinde uzmanlaştı. Hem pratik hem teorik olarak bu alanda uzmanlaşırken ünlü troid cerrahlarının birlikte çalışmayı seçtiği isim oldu. Cerrahpaşa’da 1968’de doçent, 1976’da profesör olan Prof. Dr. Feriha Öz, aynı fakültede ana bilim dalı başkanlığını üstlendi.



Daima çalıştı



Prof. Dr. Feriha Öz, 2010 yılında emekli oldu Bir süre özel bir hastanede çalıştı. Ardından Trakya Üniversitesi’nde çalışan ve kendi yolundan giden patoloji uzmanı kızının yaşadığı Edirne’ye taşındı. Ama yine durmadı. Trakya Üniversitesi’nde, Edirne Devlet Hastanesi’nde patolog meslektaşlarına yardımcı olmak, bilgilerini onlarla paylaşmak için senede 2-3 kez ders verdi.













‘Tırnaklarınızla kazıyacaksınız’



Annesi Prof. Dr. Feriha Öz’ün öğrencileri tarafından çok sevilen bir hoca olduğunu söyleyen kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz şunları anlattı:

“Annem sürekli bizlere ‘Biz bu noktalara tırnaklarımızla kazıyarak geldik, hiçbir zaman merdivenleri hızlı bir şekilde çıkmadık. Siz de böyle çıkacaksınız’ derdi. Hep insanların önünü açan, onlara yeni fikirler veren, bilgiyi paylaşan bir bilim insanıydı. Alanında uzmanlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatırdı. Onun sayesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü şu anda Türkiye’nin en güçlü patoloji ana bilim dallarından biri. Çünkü buradaki doktorların her biri kendi alanlarında uzmanlaştı. Kız kardeşim Prof. Dr. Fulya Öz Puyan da ben de tıp dışında bir mesleği düşünmedik. Çünkü annem ve babamın akademik hayattaki mutluluklarını gördükten sonra biz de bu mutluluğu kendimize örnek aldık.”