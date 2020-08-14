Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir, kaç yaşında? ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök nereli?

Resmi Gazete'de rektör atamaları ile ilgili karar yayımlandı. Rektör ataması gerçekleştirilen üniversitelerden biri ise ODTÜ oldu. Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki ODTÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir?

PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 1960 yılında doğdu. Kök, dünyaya Çorlu-Tekirdağ'da geldi. İlkokulu International School of Prague-Çek Cumhuriyeti’nde tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında ODTÜ'de doktorasını verdi, doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yılları arasında Fransa'da CNRS - Lyon Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirdi.

1995 - 2000 yılları arasında davetli araştırmacı olarak her yıl 3'er ay İngiltere, Almanya ve Macaristan'da araştırmalarda bulundu.

Aralık 2000'de profesör olan Prof. Kök; 2001 - 2006 yılları arasında TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Enerji – Ulaşım ve Çevre alanlarının Ulusal İrtibat Noktası ve Brüksel'de Program Komite Üyesi olarak görev yaptı.

2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Dr. Kök Ekim 2006'da ODTÜ'ye geri döndü.

Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulundu. Mayıs 2015'te Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölüm Başkanı olan Dr. Kök; Kasım 2015'te Mühendislik Fakültesi Dekanı seçildi. Temmuz 2016'da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri'ni aldı. 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülü’nü (OIC) aldı.