Prof. Dr. Öz de koronavirüs kurbanı

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Öz’ün vefat ettiğini duyurdu. Prof. Dr. Gönen, paylaşımında “Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan sevgili hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Öz’ün ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.