14.08.2020 - 09:54 |
Prof. Dr. Tamer Yılmaz kimdir? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz kaç yaşında, nereli?
16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın biyografisi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla rektör ataması yapıldı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan isim Prof. Dr. Tamer Yılmaz oldu.Peki Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz kimdir?
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. TAMER YILMAZ KİMDİR?
Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Mühendisliğinde yüksek lisansını gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.
Karısını öldürmek için hapisten kaçan şahıs yakalandıÇeşitli suçlardan 22 yıl hapis cezası bulunan Ecevit Kıymaz, kızı Kader’e “Anneni öldüreceğim” deyip Sincan Açık Cezaevi’nden firar etti. Katilden hızlı hareket ederek ortak operasyonla Kıymaz’ı yakalayan Yozgat ile Ankara polisleri bir kadını ölümden kurtardı. Kıymaz’ın üzerinde eski eşinin oturduğu evinin adresinin yazılı olduğu not çıktı.