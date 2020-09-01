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01.09.2020 - 09:57 | | DHA

Prof. Dr. Taşbakan: Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, zatürre aşısının koronavirüsü engellemediğini belirterek, "Koronavirüs zatürresi, bakterilerin sebep olduğu zatürreden çok daha ağırdır" dedi.

Prof. Dr. Taşbakan: Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez

Zatürre aşısının koronavirüsü engelleyip engellenmediğine dair sorulara yanıt aranırken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Koronavirüs zatürre yapıyor. İnsanların akıllarına da 'Ben zatürre aşısı olursam koronadan korunur muyum? Kurtulur muyum?' diye sorular geliyor. Zatürre aşısı, koronavirüsün neden olduğu zatüreye karşı koruyucu değildir. Koronavirüsün yaptığı zatürre ile zatürre aşısının engellediği zatürre farklıdır. Zatürre aşısı, virüslerle değil bakterilerle ortaya çıkan zatürreyi engeller. O nedenle zatürre aşısı olduğunda koronavirüse yakalanmayacağım gibi bir düşünceye kapılmak doğru değildir" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS ZATÜRRESİNE KARŞI ELİMİZDE ETKİLİ BİR İLAÇ YOK'

Koronavirüs zatürresinin daha ağır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Taşbakan, "Koronavirüs zatürresi ile normal bir hastanın geçirdiği zatürre arasında ağırlık açısında çok farklılılar var. Ağır koronavirüs zatürresi, eğer kişide daha farklı hastalıkları varsa hastanın yaşamını yitirmesiyle bizi karşı karşıya bırakır. Diğer zatürreler her yaşta görülebilir. Zatürre aşısının koruyuculuğu da bu bakteriye karşıdır. Bunda tedavi şansımız var. Bir sürü antibiyotik var. Ama maalesef koronavirüs zatürresine karşı elimizde tedavi amacında kullanabileceğimiz etkili bir ilaç yok" dedi.

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