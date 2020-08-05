Prof. Leblebici’ye Üstün Başarılı Mezun Ödülü

Ödül, 2 Ekim 2020 tarihinde Illinois Üniversitesi’nde yapılacak törenle Leblebici’ye takdim edilecek. “Böylesine köklü ve manevi anlamı güçlü bir ödülü almaktan gurur duydum” diyen Leblebici, 1990 yılında Illinois Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Üç yıl öğretim üyesi olarak da görev yaptığı üniversite ile yakın bağlarını uzun yıllar boyunca devam ettirdi.