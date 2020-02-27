Profesör, veterinere tecavüzle suçlanıyor: Öğrencilerden de taciz şikÂyeti geldi

Mahkemede, rapor bilmecesi yaşandı. Ankara Şehir Hastanesi’nin Mikrobiyoloji Kliniği’nce hazırlanan raporda, genç kızda sperm bulunduğu tespiti yapılırken, aynı hastanenin Patoloji Kliniği’nce verilen raporda ise, “sperm tespit edilmemiştir” denildi. Ç.B., “Jinekolog H.Ş. delilleri temizledi” iddiasında bulundu. Tanık Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Yalçın Köksal, bazı kişilerin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla H.B.’den şikayetçi olduğunu, bununla ilgili kendisinin 2010’da soruşturma yürüttüğünü söyledi. Köksal, “H.B.’nin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin şikayetler oldu. Şikâyetçiler yazılı ifade vermekten kaçındılar” dedi.



‘Hata yapmam tecavüz mü gerektirir?’

Sanığın işlettiği hastanede sekreter olarak çalışan Berrin Güney ise duruşmada tecavüz iddiasıyla ilgili bilgisi olmadığını ancak mağdure Ç.B.’nin hastanede çalıştığı süre zarfında çeşitli mesleki hatalar yaptığını, bu sebeple amirlerinden sık sık azar işittiğini söyledi. Mağdure Ç.B. ise, “Parasal ilişkileri var. Tabii onun lehine şahitlik yapacaklar. Devamlı mesleki hata yaptığımı dile getirdiler. Ben mesleki hata yapmışsam bu tecavüzü mü gerektirir? Karşı tarafla anlaştıklarını düşünüyorum” diye konuştu.