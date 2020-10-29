Sık sık soruluyor: PTT'ler, bankalar, kargolar bugün açık mı? 29 Ekim'de EFT ve havale yapılıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları bu önemli günde bir kez daha minnetle yad edilecek. Bugün aynı zamanda resmi tatil olduğu için vatandaşlar PTT, banka, kargoların açık olup olmadığını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

BUGÜN PTT, BANKA VE KARGOLAR AÇIK MI?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Milli Bayram olması sebebiyle resmi tatil. Resmi tatil olması sebebiyle PTT, banka, kargolar bugün açık olmayacak. Havale yapılırken EFT'ler 30 Ekim Cuma günü yapılabilecek.