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26.03.2020 - 14:23 | | DHA

PTT çalışanlarından eylem

Şişli Posta Dağıtım Merkezi'nde bir araya gelen PTT çalışanı bir grup eylem yaptı.

PTT çalışanlarından eylem

Corona virüs sebebiyle önlemlerin yetersiz olduğu öne sürülen grup, sabah saatlerinde Şişli Posta Dağıtım Merkezi önünde toplandı.

Kesk Haber-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özlem Berkit, "PTT çalışanları aracılığı ile 'siz evde kalın biz virüsü size dağıtırız' demek istemiyoruz. Biz hem kendimiz hasta olmak istemiyor hem de bu hastalığı diğer insanlara dağıtmak istemiyoruz" dedi.

Berkit, gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Özlem Berkit, "Şubeler kapatılsın. Ancak merkezler açık kalsın buradaki arkadaşlarımız dönüşümlü görev yapsın" diye konuştu.

PTT çalışanlarından eylem

PTT çalışanlarından eylem

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