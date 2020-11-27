PTT kargo cumartesi açık mı, PTT hafta sonu çalışıyor mu? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri

PTT kargo pazar açık mı, kapalı mı? En çok tercih edilen kurumlar arasında bulunan PTT çalışma saatleri covid-19 önlemleri neticesinde farklılık gösteriyor. Kargo firmalarında işi olanlar da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle PTT kargo cumartesi, pazar açık olacak mı? İşte, detaylar...

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT Kargo Genel Müdürlüğü cumartesi 09:00 ile 19:30 saatleri arasında hizmet verir fakat PTT Kargo şubeleri hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Koronavirüs ile birlikte farklılıklar da söz konusu olabilir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT, hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar mesai sürer. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola verilerek öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.