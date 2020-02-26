26.02.2020 - 15:57 | | AA
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi." denildi.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi.