Rabia İsminin Anlamı Nedir? Rabia Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Rabia ismi, en çok tercih edilen kız bebek isimlerinden birisidir. Rabia isminin 3 anlamı bulunur. İsmin kökeni de Arapçadır. Rabia ismi Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yer almamaktadır.

Rabia Ne Demek?

Rabia demek; ünü mutasavvıf kadın demektir. Ayrıca Tanzimat döneminde ki bir rütbenin adı da Rabia'dır.

Rabia İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Rabia ismi, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde veya herhangi bir suresinde yer almamaktadır.

Oldukça kararlı kişilerdir. Bazı durumlarda karar vermekte zorluk çekebilirler. Hayatlarında her zaman başarılı olabilecek potansiyele sahiptirler. Başarıya giden yolda her şeylerden fedakarlık yapabilirler. Çevresi tarafından da oldukça sevilen kişilerdir. Mantıklı düşünen kişilerdir. Dış görünüşlerine de ayrı bir şekilde önem verirler. Hassas bir bünyeye sahiptirler. Kolayca kırılabilir ve karşısında ki kişilere bunu hissettirmeyebilirler. Hayatlarında umutlarını hiçbir zaman tüketmemiş olmaları da onlar için artı bir özelliktir. Umutlarını her zaman korurlar ve hiç bir zaman ümitsizliğe kapılmazlar.