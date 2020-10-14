MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı
ABONE OL
14.10.2020 - 10:51 | | AA

Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, 3 günde hız ihlali yaptığı tespit edilen 46 bin 291 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 10-11-12 Ekim tarihlerinde 3 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 68 bin 99 araç sürücüsünün denetlendiği ifade edilen açıklamada, 5 bin 976’sı gece olmak üzere hız ihlali yaptığı tespit edilen 46 bin 291 araç sürücüsüne işlem yapıldığı kaydedildi.

Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız limitleri ile diğer trafik kurallarına uymalarının hatırlatıldığı açıklamada, denetimlerin devam edeceği duyuruldu.

Esenyurt'ta tekmeli-yumruklu kavgaEsenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada taksi ile çekici sürücüsü tekmeli yumruklu kavga etti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar’daki okulların su depoları temizlendi

Bağcılar’daki okulların su depoları temizlendi

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Turistleri hedef alan 3 kadın hırsız yakalandı!

Turistleri hedef alan 3 kadın hırsız yakalandı!

Sıradaki Haber