Radisson’dan hibrit toplantı seçenekleri

Açılışla ilgili konuşan Radisson Hotel Group CEO’su Federico J. González “AB’nin merkezi olan Brüksel, benzersiz uluslararası önemi nedeniyle, uluslararası kongreler veya iş toplantıları için dünyanın ilk tercihi olmaya devam etmekte. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi bu ikonik otelimizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Radisson Hotel Group, Hibrit Toplantıları ile yüz yüze ve sanal toplantıları birleştirerek, güvenilir bir görüntü, ses ve video konferans sistemi de sunuyor. Pandemiyle dünya yeni normallere ve seyahat sınırlamalarına uyum sağlamaya devam ederken, organizatörler artık, sanal katılım seçenekleri ve küçük yerel toplantılara izin veren karma formatlar, uzaktaki katılımcılara ve uydu konumlarına da yayın yapabilme imkanları sağlıyor. Radisson Hotel Group, sanal ve hibrit toplantıları ve etkinliklerde sorunsuz bir deneyim elde etmek için Zoom ile iş birliği yaptı.